УЕФА обратился к участникам чемпионата Европы по футболу-2020 по поводу ситуации с бутылками во время пресс-конференций. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду перед стартовой игрой Евро против Венгрии (3:0) демонстративно убрал со стола бутылки с газировкой и произнес: «Пейте воду». Позднее француз Поль Погба убрал со стола бутылку пива перед игрой с Германией (1:0). Наконец форвард сборной Италии Мануэль Локателли после дубля в ворота Швейцарии (3:0) отодвинул газировку подальше от себя.

УЕФА напомнил игрокам, что «спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе».

При этом директор Евро-2020 Мартин Каллен отметил, что наибольшие проблемы вызвало поведение Роналду, но при этом готов понять футболистов, которые поступили подобным образом по религиозным соображениям. Так Поль Погба является мусульманином по вероисповеданию и не может употреблять алкоголь.

При этом он добавил, что УЕФА не может оштрафовать футболистов, и это способны сделать национальные федерации.