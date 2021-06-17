В Копенгагене стартовал матч второго тура группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020 Дания — Бельгия. В заявку бельгийцев вернулись восстановившиеся от травм хавбеки Кевин де Брейне и Аксель Витсель. Оба начнут встречу на скамейке запасных.

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор, Мехле, Васс, Хейбьерг, Дилейни, Поульсен, Дамсгард, Брэйтуэйт.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Фертонген, Менье, Тилеманс, Дендонкер, Т. Азар, Мертенс, Лукаку, Карраско.

Судит игру нидерландский арбитр Бьорн Кёйперс.

Команды являются соперниками сборной России по группе B. В первом туре Бельгия разгромила россиян 3:0. Дания встретится с Россией в заключительной игре группового турнира 21 июня. Во втором туре команда Станислава Черчесова с минимальным счетом обыграла Финляндию 1:0.