Стали известны подробности контракта Джанлуиджи Буффона с «Пармой». Как сообщает официальный сайт клуба, 43-летний голкипер подписал контракт сроком на два года.

Буффон вернулся в родной клуб спустя 20 лет после ухода. В «Парме» он начал профессиональную карьеру в 1995 году в возрасте 17 лет, в 1997 году попал в сборную Италии, а в 1999-м выиграл Кубок и Суперкубок Италии и Кубок УЕФА.

Всего за «Парму» голкипер провел 220 матчей и пропустил 209 мячей во всех турнирах.

В 2001 году Буффон ушел из «Пармы» в «Ювентус» и выступал за него до прошедшего лета, за исключением сезона-2018/19, который провел в «ПСЖ».

По итогам сезона-2020/21 «Парма» заняла последнее место в серии A и вылетела в серию B. За свою карьеру Буффон провел в серии B только сезон-2006/07, когда «Ювентус» был исключен из элитного дивизиона в связи с антикоррупционным расследованием.

В минувшем сезоне Буффон принял участие в 14 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны» и «Атлетико».