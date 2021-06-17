Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова анонсировала выход на японском стриминге своего нового видео, которое она записывала в Японии. По словам прославленной фигуристки, видео сделано в знак дружбы между странами.

«Дорогие друзья, скоро на AU Smartpass выйдет моё видео, которое я готовила в Японии в знак дружбы между нашими странами. Надеюсь, вам понравится», — написала Загитова в Instagram.

Источник: IG Алины Загитовой pic.twitter.com/JoCABxq4Z6 — Великий Твитсби (@greattvetor) June 17, 2021

Загитова пропустила сезон-2020/21 ради съемок в шоу «Ледниковый период». Она не была включена в состав сборной России на сезон-2021/22, однако на днях появилась новость, что она проходит тренировки в Новогорске.

26 сентября Загитова выступит на юбилее заслуженного тренера России Тамары Москвиной на шоу в Санкт-Петербурге. Кроме того, анонсировано ее участие в ледовом шоу «Руслан и Людмила», показы которого будут проходить в Сочи 1 июля по 30 сентября 2021 года.