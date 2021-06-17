Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своей подготовке к новому сезону. По словам бывшего форварда «Зенита», он присоединится к команде 9 июля, когда она выйдет из отпуска.

«Я тренируюсь индивидуально, — приводит «РБ-Спорт» слова Кокорина. — А так команда должна собраться 9 июля. У нас у каждого есть мини-программа, которую надо выполнить. Помимо нее, если есть желание, можно брать дополнительные тренировки. Это была программа предыдущего тренерского штаба. Может быть, сейчас что-то изменится».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года за 4,5 миллиона евро. Контракт с 30-летним форвардом заключен на 3,5 года, до конца сезона-2023/24. В составе «фиалок» Кокорин провел только четыре неполных матча в серии A, не отметившись результативными действиями.