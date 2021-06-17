Защитник «Локомотива» Михаил Лысов попал в сферу интереса двух клубов российской премьер-лиги. Как сообщает Sport24, 23-летним воспитанником железнодорожников интересуются «Нижний Новгород» и «Уфа».

Лысов пропустил практически весь сезон-2020/21 в связи с проблемами с сосудами. В июне он заявил, что получил медицинское разрешение для возвращения в футбол.

За два последних сезона Лысов провел только два матча в российской премьер-лиге, последний — в августе 2020 года. Этим летом «Локо» исключил его из заявки в связи с истечением срока соглашения.

«Уфа» в сезоне-2020/21 заняла 13-е место в таблице РПЛ и избежала стыковых матчей, которые были отменены из-за отсутствия лицензии у двух клубов ФНЛ. «Нижний Новгород» вышел в премьер-лигу, заняв третье место в ФНЛ, поскольку ставший вторым «Оренбург» не получил лицензию.