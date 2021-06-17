Матч группового турнира чемпионата Европы-2020 Дания — Бельгия был приостановлен на 11-й минуте в знак поддержки хавбека датчан Кристиана Эриксена. В игре первого тура против Финляндии (0:1) полузащитник «Интера» потерял сознание и пережил остановку сердца.

После истечения десяти минут игрового времени судья Бьорн Кёйперс приостановил встречу, а фанаты, игроки и арбитры устроили овацию десятому номеру датчан. Фанаты развернули на трибунах большой баннер «Вся Дания с тобой, Кристиан», а также посвятили ему несколько более маленьких баннеров.

В матче Дания — Бельгия идёт первый тайм, датчане открыли счет уже на второй минуте и ведут 1:0. Напомним, что команды являются соперниками сборной России по группе B. В первом туре Бельгия победила Россию 3:0, датчане сыграют с ней в заключительном третьем туре 21 июня.