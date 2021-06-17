Защитник Серхио Рамос объявил об уходе из «Реала» этим летом. Клуб и игрок не смогли продлить истекающий этим летом контракт. В Твиттере 35-летний Рамос оставил трогательное прощальное сообщение:

«Никогда не думал, что этот день придёт, но у всего есть начало и конец. Сегодня я прощаюсь со своим домом, своими болельщиками, своими одноклубниками и формой, которой я отдавал всё и которая останется в моем сердце и душе. Сегодня я прощаюсь с «Реалом».

Я не могу выразить словами благодарность и гордость, которую я испытываю, оглядываясь на путь, который длился 16 лет. Я ухожу с 22 трофеями в памяти и непередаваемыми эмоциями. Спасибо всему клубу, одноклубникам и тренерам. И отдельное спасибо вам, фанаты. От всей души спасибо всем, то помог мне в этом невероятном пути. Я не говорю «прощайте», я говорю «до скорого», потому что я вернусь».

Серхио Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году. В составе мадридцев он выиграл пять чемпионатов, два Кубка, четыре Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «ПСЖ».