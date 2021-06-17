Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен забил второй по скорости гол в истории финальных стадий чемпионата Европы. 27-летний форвард «Лейпцига» в матче с Бельгией поразил ворота по истечении 1 минуты и 39 секунд.

Таким образом, Поульсен всего на одну секунду превзошёл достижение поляка Роберта Левандовски. В игре 1/4 финала Евро-2016 против Португалии (1:1, пенальти 3:5) Левандовски открыл счёт на 1:40.

Гол Поульсена — второй по скорости в истории чемпионатов Европы. Рекорд по-прежнему принадлежит российскому нападающему Дмитрию Кириченко. В заключительном матче группового турнира Евро-2004 форвард поразил ворота Греции (2:1) через 1 минуту и 7 секунд после стартового свистка.