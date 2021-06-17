Нападающий «Зенита» Малком примет участие в Олимпиаде в Токио. 24-летний форвард был включен в заявку сборной Бразилии. Помимо него в состав попал 38-летний Дани Алвес из «Сан-Паулу», а вот форвард «ПСЖ» и капитан первой сборной Неймар не поедет на Игры. Ранее сообщалось, что парижане не намерены его отпускать в Токио.

Полностью состав бразильцев выглядит следующим образом:

Вратари: Бренно («Гремио»), Сантос («Атлетико Паранаэнсе»)

Защитники: Габриэль («Арсенал», Англия), Габриэль Менино («Палмейрас»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Дани Алвес («Сан-Паулу»), Диего Карлос («Севилья», Испания), Нино («Флуминенсе»)

Полузащитники: Бруно Гимарайнш («Лион», Франция), Дуглас Луис («Астон Вилла», Англия), Жерсон («Фламенго»), Клаудиньо («Брагантино»), Матеус Энрике («Гремио»)

Нападающие: Антони («Аякс», Нидерланды), Малком («Зенит», Россия), Матеус Кунья («Герта», Германия), Паулиньо («Байер», Германия), Педро («Фламенго»).

В сезоне-2020/21 Малком 25 матчей и забил 3 мяча во всех турнирах и стал с «Зенитом» чемпионом России.

По правилам в Олимпиаде могут участвовать футболисты не старше 23 лет, но каждая сборная может заявить до трёх игроков более взрослого возраста. Кроме того, в связи с переносом Игр в Токио на год оргкомитет поднял возрастной ценз до 24 лет.

Олимпийский футбольный турнир пройдет с 21 июля по 7 августа. Бразилия попала в группу D, где встретится с Германией, Кот-д’Ивуаром и Саудовской Аравией. Четыре года назад на домашней Олимпиаде в Рио бразильцы впервые в истории взяли золото.