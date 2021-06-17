Сборная Бельгии одержала волевую победу над Данией в матче второго тура группового турнира Евро-2020 — 2:1.

Счет уже на второй минуте открыл Юссуф Поульсен. Датчанин отличился через 1 минуту и 39 секунд после стартового свистка. Это второй по скорости гол в истории чемпионатов Европы. Рекорд принадлежит россиянину Дмитрию Кириченко, который поразил ворота Греции в матче группового этапа Евро-2004 на 1:07.

В перерыве замену в составе бельгийцев вышел Кевин де Брёйне, который восстановился после перелома костей лица, полученного в финале Лиги чемпионов. Хавбек стал главным героем встречи. Уже через 9 минут после выхода на поле он стал автором голевой передачи на Торгана Азара, сравнявшего счет. А на 70-й минуте победный мяч забил уже сам де Брёйне с передачи старшего брата Торгана Азара Эдена.

Кроме того, на 59-й минуте на замену вышел экс-хавбек «Зенита» Аксель Витсель, который из-за травмы не играл с 9 января.

Игра прошла на стадионе в Копенгагене, судил ее нидерландский арбитр Бьорн Кёйперс.

Команды играли в следующих составах:

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор (Сков Ольсен, 84), Мехле, Васс (Й. Ласрен, 62), Хейбьерг, Дилейни, Поульсен (Нергор, 62), Дамсгард (Корнелиус, 72), Брэйтуэйт.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Фертонген, Менье, Тилеманс, Дендонкер (Витсель, 59), Т. Азар, Мертенс (де Брёйне, 46), Лукаку, Карраско (Э. Азар, 59).

Напомним, что Дания и Бельгия — соперники сборной России по групповому турниру. В стартовом матче бельгийцы разгромили россиян со счетом 3:0. Во втором туре Россия с минимальным счетом обыграла Финляндию 1:0, которая ранее с таким же счетом одолела датчан.

Таким образом, Бельгия лидирует в группе, набрав максимальные шесть очков после двух игр. Команда Роберто Мартинеса обеспечила себе участие в плей-офф.

Россия идёт второй с тремя очками. Столько же у Финляндии, но она находится ниже из-за поражения в личной встрече. Дания замыкает таблицу, не набрав ни одного очка.

В заключительном туре Бельгия и Финляндия встретятся в Санкт-Петербурге, а Дания и Россия — в Копенгагене. Обе игры пройдут 21 июня и начнутся в 22:00 по московскому времени. Россия в случае победы займёт второе место в группе и выйдет в 1/8 финала. При этом в плей-офф её может вывести даже третье место в группе, если россияне станут одной из четырех лучших команд, занявших в группах третьи места.