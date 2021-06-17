В группе B чемпионата Европы по футболу-2020 все команды сыграли по два матча. Перед заключительным раундом расклад в квартете следующий:

Бельгия — 6 очков

Россия — 3 очка

Финляндия — 3 очка

Дания — 0 очков

21 июня пройдут матчи Россия – Дания (Копенгаген) и Финляндия – Бельгия (Санкт-Петербург). Nevasport предлагает все возможные расклады в группе сборной России.

1) Бельгия побеждает или играет вничью, Россия побеждает или играет вничью

Бельгийцы занимают первое место в группе, Россия выходит в плей-офф со второго места. При равенстве очков с финнами у России будет преимущество по очным встречам. При равенстве очков с россиян с бельгийцами преимущество уже будет за последними.

В 1/8 финала россияне сыграют со вторым местом в группе A (Италия, Уэльс, Швейцария, Турция).

2) Бельгия проигрывает, Россия побеждает

Бельгия, Россия и Финляндия набирают по шесть очков и по три очка в играх между собой. Необходим будет подсчет забитых и пропущенных мячей.

В таком случае:

— Финляндия выиграет в один или два мяча: Бельгия первая, Россия вторая, Финляндия третья

— Финляндия выигрывает в три, четыре или пять мячей: Финляндия первая, Бельгия вторая, Россия третья

— Финляндия выигрывает в шесть и более мячей: Финляндия первая, Россия вторая, Бельгия третья

3) Бельгия выигрывает, Россия проигрывает

Бельгийцы первые с девятью очками. У трёх команд – России, Финляндии и Дании – по три очка. В расчет идут голы в матчах между тремя командами. У Финляндии разность сейчас 1:1, у России 1:0, у Дании 0:1.

4) Бельгия играет вничью, Россия проигрывает

Россия занимает последнее место в группе. Бельгия выигрывает группу с 7 очками, у Финляндии 4 очка и второе место, Дания и Россия набирают по три очка, датчане будут выше за счет разности мячей.

5) Бельгия проигрывает, Россия играет вничью

Финляндия выигрывает группу, Бельгия опускается на второе место, Россия третья с четырьмя очками. Практика показывает, что этого должно хватить для того, чтобы выйти в плей-офф (см.ниже).

6) Бельгия проигрывает, Россия проигрывает

Финляндия выигрывает группу, Бельгия опускается на второе место, Дания третья, Россия – последняя.

Оба матча группы B стартуют в одно время – в 22:00 по московскому времени.

Распределение третьих мест

После того, как в футболе за победу стали начисляться три очка, прошло два крупных турнира на 24 команды с правилом выхода третьего места: ЧМ-1994 и Евро-2016.

В 1994 году в плей-офф вышли команды, набравшие 6 (Аргентина, Бельгия) и 4 (США, Италия) очка. Россия с одной победой и двумя поражениями заняла пятое место и не пробилась в 1/8 финала.

В 2016 году в плей-оф вышли команды, набравшие 4 (Словакия, Ирландия) и 3 (Португалия, Северная Ирландия) очка. Таким образом, даже два поражения и одна победа могут вывести команду в плей-офф, однако у России шансы не столь велики из-за разгрома в первом туре и, как следствие, плохой разности забитых и пропущенных мячей. Таким образом, россиянам ни в коем случае нельзя проигрывать, а ничьей, скорее всего, хватит для 1/8 финала.