Россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Потапова пробились в четвертьфинал теннисного турнира в Бирмингеме.

82-я ракетка мира Потапова в двух сетах обыграла француженку Кристину Младенович — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 13 минут, Потапова смогла взять четыре подачи соперницы, а сама проиграла только одну при счете 5:1 во втором сете. Обе теннисистки трижды подавали навылет, Младенович допустила четыре двойных ошибки против двух у соперницы.

В четвертьфинале Потапова встретится со второй «сеяной» Онс Жабер из Туниса.

Касаткина «посеяна» на турнире под номером 4. Она также в двух сетах победила во втором круге украинку Марту Костюк — 6:2, 7:5. Игра продолжалась 1 час 24 минуты, причем ни одна из теннисисток ни разу не сделала эйс. Касаткина допустила две двойных ошибки и взяла шесть подач соперницы. Костюк удалось сделать три брейка.

Примечательно, что теннисистки во втором сете в общей сложности проиграли семь своих подач.

Соперницей Касаткиной станет чешка Тереза Мартинцова, которая в трёх сетах обыграла пятую «сеяную» Елену Остапенко из Латвии — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

Еще в двух четвертьфиналах сыграют Коко Вандервеге — Мария Боузкова и Хизер Уотсон — Донна Векич.