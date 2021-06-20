Женская сборная России по баскетболу начала матч против команды Франции на групповом этапе чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2021 года.

Игра проходит на стадионе «Ренус Спорт» в Страсбуре. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Напомним, российские баскетболистки уже обеспечили себе участие в стадии плей-офф ЧЕ по баскетболу, поскольку одержали две победы на старте группового турнира — в матчах против сборных Чехии и Хорватии. Сборную Чехии россиянки обыграли со счётом 73:69, сборную Хорватии — со счётом 73:62.

В матче Россия — Франции определится, кто станет победителем группы, а кто выйдет со второго места, поскольку сборная Франции также обыграла и Хорватию, и Чехию на старте домашнего турнира.