Стало известно, что матч сборной России по футболу против команды Дании посетят сотрудники посольства РФ в Копенгагене.

Об этом сообщает сайт телеканала «Матч ТВ». В расположении редакции оказалось фото баннера с надписью «Здесь нас мало, дома — миллионы». Также на баннере изображён российский флаг. В общей сложности, стадион посетит около 30-35 сотрудников посольства России.

Игра Дании и России пройдёт завтра, 21 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

Напомним, на территорию Дании отказались пускать болельщиков из России, которые приобрели билеты на игру. Это решение связано с пандемией коронавируса. В то же время на стадионе могут оказаться болельщики сборной России, постоянно проживающие в Европе.