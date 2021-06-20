Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о матче против сборной Дании на чемпионате Европы 2020.

Игра состоится в Копенгагене на стадионе «Паркен» завтра, 21 июня.

Слова Черчесова цитирует портал «Чемпионат». «У каждой команды есть плюсы и минусы. Наша задача — плюсы нивелировать, минусами воспользоваться», — отметил тренер, добавив, что в матче с бельгийцами сборная Дании доминировала в первом тайме, но во втором Бельгия стала похожей на саму себя.

«Нас ждёт непростой матч, к которому мы готовимся», — заключил Черчесов.

Напомним, сборная России пока идет на втором месте в группе В, опережая Финляндию по дополнительным показателям. Дания занимает 4-ю строчку из-за двух поражений.