Сборная России по футболу представила новый ролик перед матчем против сборной Дании на чемпионате Европы по футболу 2020.

На официальном ютуб-канале сборной России появился небольшой полуминутный ролик, главным героем которого стал вратарь команд Матвей Сафонов. В этом видео он идёт по полю босиком под музыку из кинофильма «Терминатор». Мячи, которые прилетают в игрока, отскакивают от него, а затем Сафонов говорит на камеру фразу: «Мне нужна твоя надежда». Это отсылка к знаменитой фразе Арнольда Шварценеггера: «Мне нужна твоя одежда».

Напомним, завтра, 21 июня, сборная России сыграет решающий матч за выход из группы на Евро-2020. Игра с Данией состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене, начало в 22:00 мск.