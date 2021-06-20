Полузащитник сборной России Александр Головин высказал мнение о сборной Дании, с которой команде Станислава Черчесова предстоит сыграть матч за выход из группы.

Слова Головина цитирует портал «Чемпионат».

«Всё как обычно. Посмотрели соперников. Готовимся в нормальном режиме. Дания — очень мощная команда. Высокий темп игры, хорошие фланги, мощная тактика. Очень сильный соперник, никакой недооценки», — сказал Головин.

По мнению полузащитника, ему следует больше помогать команде и отдавать больше голевых передач. «В этом плане надо прибавлять. А в остальном всё в порядке», — сказал Головин.

Напомним, игра Дания — Россия состоится завтра, 21 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.