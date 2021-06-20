У выхода со стадиона «Олимпийский» в Баку после матча Швейцария — Турция на Евро-2020 образовалась огромная толпа болельщиков.

Видео из толпы в своём телеграм-канале разместил спортивный журналист Василий Конов. В ролике показаны столпившиеся болельщики, не соблюдающие социальную дистанцию, которых сдерживают полицейские.

«Поток рассекают живой цепью из полицейских и выпускают партиями», — отметил Конов под видео.

Напомним, на самом стадионе заполняемость составила всего 25 процентов в связи с пандемией коронавируса, чтобы люди могли соблюдать социальную дистанцию. На выходе же все болельщики смешались в одну большую толпу.

Напомним, матч Швейцария — Турция закончился победой швейцарцев со счетом 3:1.