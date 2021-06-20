Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поздравила медицинских работников с профессиональным праздником.

В своём «Инстаграме» Медведева опубликовала поздравительный пост.

«Сегодня День медицинского работника. Это самая благородная, сложная и важная профессия», — отметила Медведева, подчеркнув, что именно врачи должны быть героями в России.

«Давайте все вместе сделаем так, чтобы у врачей было меньше работы, будем беречь своё здоровье!», — подчеркнула Медведева.

Напомним, Евгения Медведева пропустила прошлый сезон из-за проблем со здоровьем: она долго восстанавливалась после повреждения спины, а затем подхватила в клинике коронавирус. Сейчас Медведева готовится к исполнению роли Кити Щербацкой в спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина».