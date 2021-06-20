Главные новости дня с теннисных кортов, волейбольных и баскетбольных площадок, а также футбольных полей Евро-2020 — в традиционном дайджесте от Nevasport за 20 июня:

Россия уступила Франции на групповом этапе ЧЕ по баскетболу

Женская сборная России по баскетболу уступила команде Франции в третьем матче группового этапа на чемпионате Европы по баскетболу среди женских команд 2021 года. Игра прошла на стадионе «Ренус Спорт» в Страсбуре и завершилась со счётом 85:59 в пользу представительниц Франции. Счет по четвертям 19:14, 4:20, 25:21, 9:28 в пользу француженок. Провальными для российской команды оказались вторая и четвертая четверти.

Италия обыграла Уэльс и выиграла группу А на Евро-2020

Сборная Италии по футболу обыграла команду Уэльса в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020. Игра прошла в Риме на олимпийском стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу итальянской команды. Единственный мяч в составе сборной Италии забил полузащитник Маттео Пессина.

Швейцария обыграла Турцию в заключительном матче группы А на Евро-2020

Сборная Швейцарии по футболу обыграла команду Турции в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020. Игра прошла в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 3:1. В составе сборной Швейцарии дубль оформил Шердан Шакири, еще один гол забил Харис Сеферович. За Турцию гол забил Ирфан Кахведжи.

Россия уступила Польше в заключительном туре Лиги наций

Женская сборная России по волейболу уступила сборной Польши в заключительном матче в рамках предварительного этапа Лиги наций. Игра прошла на одной из площадок центра «Римини Фьера» и завершилась со счётом 3:2 в пользу польской команды. Счёт по партиям 17:25, 25:20, 25:16, 22:25, 15:7 в пользу сборной Польши.

Самсонова выиграла турнир WTA в Берлине, обыграв в финале Бенчич

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира WTA 500 в Берлине, в финальном матче обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич. Игра состоялась на стадионе Штеффи Граф в теннисном клубе «Рот-Вайсс» и заняла три сета. Счет по партиям 1:6, 6:1, 6:3 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час и 38 минут.

Рублев проиграл Умберу в финале турнира АТР в Галле

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю Франции Уго Умберу в финале турнира АТР 500 в немецком Галле. Матч прошёл на арене «Герри Вебер Штадион» и продлился два сета. Счёт по партиям 6:3, 7:6, второй сет Рублёв проиграл на тай-брейке со счётом 7:4. Теннисисты провели на корте 1 час и 25 минут.

Касаткина проиграла Жабер в финале турнира WTA в Бирмингеме

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в финале турнира WTA 250 в Бирмингеме, в двух сетах уступив представительнице Туниса Онс Жабер. Игра прошла на центральном корте Энн Джонс в «Эджбастон Прайери Клуб», теннисистки провели на площадке 1 час и 33 минуты. Счёт по сетам 7:5, 6:4 в пользу Жабер.

Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, Мазепин — последний

Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл итоговую гонку Гран-при Франции в рамках очередного этапа чемпионата Формулы-1. Второе место — у пилота «Мерседеса» Макса Ферстаппена, третье — у еще одного гонщика «Ред Булла» Серхио Переса. Никита Мазепин из «Хааса» стал 20-м.