Сборная России по футболу пересечётся с командой Уэльса в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, если сохранит за собой вторую строчку в группе В.

Сегодня, 20 июня, стало известно, что сборная Уэльса выходит из группы со второго места, поскольку уступила Италии со счетом 0:1, однако смогла опередить Швейцарию по дополнительным показателям при равенстве очков (по 4).

Сборная России сейчас занимает второе место в группе В, для того, чтобы его сохранить, команде Станислава Черчесова нужно отнимать очки у Дании: побеждать соперника в последнем туре, либо играть вничью и ждать победу сборной Бельгии над Финляндией.

В случае попадания России на Уэльс их матч 1/8 финала состоится в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».