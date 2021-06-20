Женская сборная России по баскетболу уступила команде Франции в третьем матче группового этапа на чемпионате Европы по баскетболу среди женских команд 2021 года.

Игра прошла на стадионе «Ренус Спорт» в Страсбуре и завершилась со счётом 85:59 в пользу представительниц Франции. Счет по четвертям 19:14, 4:20, 25:21, 9:28 в пользу француженок. Провальными для российской команды оказались вторая и четвертая четверти.

В составе сборной Франции наиболее результативной оказалась разыгрывающая Аликс Дюше (12 очков).

За сборную России больше всех очков набрала защитница Елизавета Комарова (10 очков).

В плей-офф сборная России по баскетболу вышла со второго места в группе, поскольку до этого одержала две победы — над сборными Хорватии и Чехии. В 1/8 финала сборная России сыграет с командой Словении.