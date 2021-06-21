«Барселона» намерена оформить займ у крупнейшего американского банка Goldman Sachs в размере 525 миллионов евро на 15 лет.

Как сообщается на официальном сайте клуба, сумма предварительно скорректированного общего долга вырастет в лучшем случае до 1 044 млрд евро. При этом вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу призвал не винить во всем пандемию коронавируса, поскольку финансовое положение клуба было таким и ранее.

Взяв кредит, «Барселона» сможет погасить промежуточный займ в размере 80 млн евро, выданный в текущем месяце для покрытия казначейских обязательств. Также клуб сможет пересмотреть ряд других облигаций, подписанных на сумму 200 млн евро, и обеспечит необходимую ликвидность в течение следующих 24 месяцев.

Напомним, в минувшем сезоне «Барселона» заняла третье место в чемпионате Испании, пропустив вперед мадридские «Атлетико» и «Реал».