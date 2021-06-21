Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на третью строчку чемпионской гонки АТР, обновленная версия которой появилась в понедельник, 21 июня.

На данный момент у Рублева 3070 очков, он уступает только сербу Новаку Джоковичу (5170) и греку Стефаносу Циципасу (4560). По итогам минувшей неделе россиянин опередил немца Александра Зверева (3015) и испанца Рафаэля Надаля (2940).

Первая ракетка России Даниил Медведев (2590) сохранил за собой шестую строчку, итальянец Маттео Берреттини (2305) остался седьмым, еще один россиянин Аслан Карацев (1775) — восьмым. Карен Хачанов, вылетевший в первом круге турнира в Галле, опустился на 39 позицию.

Напомним, Рублев добрался до финала травяного турнира АТР 500 в Галле (Германия), где в двух сетах проиграл французу Уго Умберу.