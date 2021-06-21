Сборная Украины по футболу при определенном раскладе может провести один матч чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге.

«Газпром-Арена» примет четвертьфинальный матч 2 июля. В нем встретятся победители матчей 1/8 финала между вторыми командами из групп D и E, а также между лидером группы F и третьим местом из групп А, В и С. Это может быть как сборная России, так и сборная Украины, однако у команды Андрея Шевченко шансы на выход в плей-офф выше.

Чтобы Украина сыграла в Санкт-Петербурге, необходимо, чтобы в 1/8 финала вышли команды с третьих мест группа А, В и С (четвертый участник не повлияет на расклад). Тогда если Украина дойдет до четвертьфинала, то может приехать в Россию.