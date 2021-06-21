Сборные Бельгии и Финляндии по футболу встретятся в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Игра будет проходить на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, поэтому доступ на Крестовский остров будет ограничен.

Так, сегодня, 21 июня, попасть на Крестовский можно будет только по специальным пропускам. Данная мера введена для обеспечения безопасности объектов Евро-2020, а также с целью снизить нагрузку на городскую улично-дорожную сеть. В период турнира доступ на остров будет ограничен еще дважды: 23 июня и 2 июля.

Попасть на территорию смогут те, кто живет или работает на Крестовском. У этих граждан должен быть пропуск, оформленный в МФЦ. Ограничения не распространяются на пешеходов.

Напомним, матч Бельгия — Финляндия стартует в 22:00 мск. Подопечные Роберто Мартинеса уже обеспечили себе выход из группы.