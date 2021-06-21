Существуют четыре расклада, при которых сборные России и Украины могут встретиться в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Первый. Если Россия выйдет в 1/8 финала со второго места в группе, то встретится с Уэльсом. Украина со второго места выйдет на Италию, и при таком раскладе команды смогут сыграть между собой только в финале.

Второй. Украина выходит с третьего места в группе и в 1/8 финала попадает на лидера группы F или E. В первом случае при втором месте России команды окажутся в разных частях сетки и сыграют только в финале. Во втором случае у команд будут шансы встретиться в 1/2.

Третий. Россия выходит из группы с третьего места и попадает на лидера групп Е или F, как в предыдущем варианте. При втором месте Украины это, соответственно, дает шансы встретиться либо в финале, либо в полуфинале.

Четвертый. Если обе команды выходят в плей-офф с третьих мест, то Россия попадает на победителя группы Е, Украина — на победителя группы F. В таком случае они не пересекутся раньше финала.