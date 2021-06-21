В итальянском Римини продолжается предварительный этап волейбольной Лиги наций. Сегодня, 21 июня, мужские сборные России и Германии встретятся в матче 13-го тура. Игра будет проходить на арене «Римини Фьера» и начнется в 22:00 мск.

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На данный момент подопечные Туомаса Саммельвуо занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в 12 матчах. На предварительном этапе, помимо Германии, соперниками россиян в оставшихся турах будут бразильцы и аргентинцы.

Сборная Германии занимает 12-е место с 13 очками и уже не претендует на выход в полуфинал турнира.

Напомним, в плей-офф выходят четыре лучшие команды предварительного этапа. Они сыграют сначала в полуфинале, затем в матче за третье место и финале.