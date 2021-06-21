Согласно обновленной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, в России на понедельник, 21 июня, зафиксированы 17 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 5 334 204.

За все время пандемии в России было проведено более 145,7 млн миллионов тестов. 129 801 человек скончался, 4 878 333 зараженных успешно преодолели болезнь. У 326 070 россиян заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 440 россиян, 8 361 человек выписан по выздоровлению.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: 7584 новых случаев за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге за сутки добавилось 1046 новых пациентов, в Московской области — 1811.