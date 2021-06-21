«Любой ценой» — с такими словами сборная России по футболу опубликовала постер на заключительный матч группового этапа чемпионата Европы против национальной команды Дании.

Сборная Бельгии уже после второго тура обеспечила себе выход в плей-офф. Известно, что российской команде для выхода из группы достаточно сыграть с датчанами вничью, но все мы знаем, что когда нашей сборной нужно наиграть на ничью — она проигрывает.

Редакция Nevasport выбрала оптимальный состав для команды Станислава Черчесова на матч против сборной Дании.

Вратарь: Матвей Сафонов. Восходящая звезда «Краснодара» на «ноль» отстоял в матче против Финляндии, несмотря на пропущенный гол, в момент которого занял не самую удачную позицию, однако VAR отменил его. Нет смысла что-то менять и Матвей должен остаться в воротах.

Защитники:

Джикия. Лучший игрок сборной России на Евро-2020 на данный момент

Дивеев. Футболист ЦСКА стал одним из лучших в матче против Финляндии. Он достойно отыграл в обороне последние минуты встречи.

Фернандес. Марио последние два дня занимался в общей группе, после неудачного падения в матче против Финляндии.

Кудряшов/Караваев. Все будет зависеть от состояния Федора. Если он в порядке, то Черчесов выпустит его, так как больше ему доверяет, однако логично было бы выпустить Караваева, который находится в игровом ритме.

Полузащитники:

Головин. Несмотря на не самую выразительную игру против Финляндии, трудно представить сборную России без хавбека «Монако».

Миранчук. Да, Черчесову вновь нужно наступить на горло своим внутренним установкам и блокам и выпустить одновременно Миранчука и Головина, хотя известно, что он предпочитает иметь на поле одного из этой пары.

Кузяев. Далер проделывает огромную часть черновой работы. Без него центр поля сборной России просто перестанет существовать.

Черышев/Ионов/Макаров. Очевидно, что сборная России будет играть от обороны и один из немногих шансов на успех — контратака. Естественно, для этого нужны быстрые игроки. Идеально подойдет Черышев, но неизвестно его состояние. Ионов и тем более Макаров — более неочевидные варианты. Однако, скорее всего, Черчесов выпустит Зобнина, для более плотного «автобуса».

И самое интересное — нападающие.

В момент выбора передней линии Станислав Черчесов должен закопать свое эго как можно глубже, и наконец-то выпустить с первых минут Александра Соболева. Матч, в котором исход «все или ничего» — идеальная среда для форварда «Спартака». Вспомните кубковый матч с «Динамо» и в принципе всю весеннюю часть, где нужно было брать очки в каждом матче РПЛ, чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов.

Понятно, что Черчесов слишком бесхарактерный и, возможно, суеверный, поэтому он не уберет из состава Дзюбу. В связи с этим Артему придется играть в паре с Соболевым. Обязательно нужно выпустить Заболотного на замену одному из форваров (скорее всего это будет Соболев), потому что новая кровь всегда лучше, чем старая и загустелая.