Российский арбитр Сергей Карасев рассудит матч сборных Германии и Венгрии на групповом этапе Евро-2020.

В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За VAR будут отвечать итальянцы во главе с Массимилиано Иррати. Резеврным арбитром назначен голландец Данни Маккели.

Сборные Германии и Венгрии встретятся в третьем туре группового этапа. Игра будет проходить на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) в среду, 23 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Карасев выступал в роли резервного рефери на матче между сборными Австрии и Северной Македонии, главным арбитром той встречи был швед Андреас Экберг.

На данный момент Германия с 3 очками занимает второе место в группе F, Венгрия (1) замыкает квартет. Лидирует сборная Франции (4), на третьей строчке располагается Португалия (3).