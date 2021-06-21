Сборная Бельгии по футболу сегодня, 21 июня, встретится с Финляндией в заключительном матче группы В на Евро-2020. Игра будет проходить на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Эрмитажный кот Ахилл снова сделал свой прогноз на предстоящую встречу. Перед питомцем поставили корм в двух мисках, он выбрал тот, который оказался ближе к бельгийскому флагу.

Ахилл уже дважды удачно спрогнозировал исходы игр Евро. В стартовом матче группового турнира он выбрал победу Италии над Турцией (итальянцы выиграли 3:0), а в первой игре сборной России предсказал ей поражение от Бельгии (бельгийцы также победили 3:0).

Напомним, Бельгия выиграла два матча на старте турнира и гарантировала себе выход в плей-офф. Второй и возможно третий участники 1/8 финала из группы В пока не определены.