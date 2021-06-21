Во вторник, 22 июня, в рамках чемпионата Европы по футболу состоятся два матча группы D. Сборная Хорватии встретится с Шотландией, Англия сыграет с Чехией.

Обе встречи начнутся одновременно — в 22:00 по московскому времени.

На данный момент Чехия возглавляет турнирную таблицу квартета, имея в своем активе 4 очка. Англичане идут на втором месте с таким же количеством баллов, но уступая по дополнительным показателям. Хорваты и шотландцы набрали всего по 1 очку, они занимают третье и четвертое места соответственно.

Матч Хорватия — Шотландия будет проходить на арене «Хэмпден Парк» в Глазго, его обслужит аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини. Англия и Чехия сыграют в Лондоне на «Уэмбли», главным арбитром будет португалец Артур Соареш Диаш.