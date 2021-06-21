Российские теннисистки Дарья Касаткина и Вера Звонарева сыграют друг с другом в первом круге травяного турнира категории WTA 500 в Истбурне (Великобритания). Игра состоится сегодня, 22 июня.

Победительница сегодняшней встречи выйдет во второй круг, где сыграет либо с хозяйкой кортов Хитер Уотсон, получившей «уайлд кард» от организаторов, либо с представительницей Польши Игой Швенте.

Ранее Касаткина и Звонарева дважды встречались между собой. В 2019-м году на турнире в Санкт-Петербурге победила Вера, в 2020-м в Риме на грунтовом покрытии сильнее оказалась Дарья.

Турнир в Истбурне продлится до субботы, 26 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет 565 530 евро. Действующей победительницей является чешка Каролина Плишкова, в финале 2019-го года обыгравшая Анжелику Кербер. В прошлом сезоне турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.