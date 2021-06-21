Капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев завершил карьеру в национальной команде. Форвард вышел в стартовом составе на игру группового турнира Евро-2020 против Нидерландов и был заменен на 69-й минуте.

Ради проводов футболиста арбитр встречи Иштван Ковач даже прервал её на несколько минут.

Болельщики устроили Пандеву овацию, а партнеры по сборной обняли его на прощание.

Пандев провел за сборную Северной Македонии рекордные 122 матча. В стартовой игре Евро-2020 против Австрии (1:3) форвард забил самый старый гол в истории Евро с игры. Он отличился в возрасте 37 лет и 322 дней. Среди всех авторов голов на чемпионатах Европы Пандев — второй. В 2008 году австриец Ивица Вастич реализовал пенальти в игре с Польшей (1:1) в 38 лет и 257 дней.

Северная Македония досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф Евро, а Пандев уже говорил, что закончит международную карьеру после этого турнира.