Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал расклады для национальной команды перед заключительным матчем группового этапа Евро-2020 против Дании. Сборной для выхода в плей-офф достаточно не проиграть соперникам.

«Расклады? Математикой мы не занимаемся, — приводит слова Черчесова Instagram сборной России. — Есть конкретный матч, который надо отыграть на максимуме».

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.