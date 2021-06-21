Стал известен стартовый состав сборной России на матч группового турнира Евро-2020 против Дании. Место в российских воротах, как и в предыдущей игре с Финляндией (1:0), займёт Матвей Сафонов. Справа в обороне выйдет Марио Фернандес, который в предыдущей игре получил травму. Кроме того, в состав вернулся защитник Фёдор Кудряшов. 34-летний защитник «Антальяспора» получил повреждение перед последней контрольной игрой России перед Евро-2020 против Болгарии (1:0) и в двух стартовых встречах не принимал участия.

Полностью состав России выглядит следующим образом: Сафонов — Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов — Кузяев, Зобнин, Оздоев — Головин, Миранчук — Дзюба.

Дания выйдет на поле в следующем составе: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор, Васс, Хейбьерг, Дилейни, Мехле, Брэйтуэйт, Поульсен, Дамсгард.

Игра пройдёт в Копенгагене и начнётся в 22:00 по московскому времени. Россиянам для выхода в плей-офф достаточно будет сыграть вничью.