Сборная Украины уступила Австрии в матче заключительного тура группового турнира Евро-2020 — 0:1. Единственный мяч провёл Кристоф Баумгартнер на 21-й минуте.

Команды играли в следующих составах:

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Беседин, 85), Шапаренко (Марлос, 68), Сидорчук, Зинченко, Ярмоленко, Малиновский (Цыганков, 46), Яремчук.

Австрия: Бахманн, Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Шлагер, Лаймер (Ильзанкер, 72), Гриллитч, Баумгартнер (Шопф, 32), Забитцер, Арнаутович (Каладжич, 90).

Встреча прошла на стадионе в Бухаресте, судил ее турок Джюнейт Чакыр.

Победа позволила Австрии занять второе место в группе с 6 очками и выйти в плей-офф, где она встретится с победителем группы A Италией. Первое место в группе досрочно заняли Нидерланды, которые в параллельной встрече разгромили Северную Македонию 3:0.

Украина становится в группе третьей и будет ждать исходов матчей в остальных группах.