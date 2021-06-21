Сборная Нидерландов разгромила Северную Македонию в заключительном туре группового турнира Евро-2020 — 3:0. Счет на 24-й минуте открыл Мемфис Депай на 24-й минуте. На 51-й и 58-й минуте капитан голландцев Джорджиньо Вейналдум сделал дубль, в обоих случаях голевые передачи отдал Депай.

Данный матч стал последним в составе сборной Северной Македонии для ее 37-летнего капитана Горана Пандева. Он провел за македонцев рекордные 122 матча и в сегодняшней встрече был заменен на 69-й минуте. Ради его проводов судья Иштван Ковач даже прервал встречу на несколько минут.

В стартовой игре Евро-2020 против Австрии (1:3) форвард забил самый старый гол в истории Евро с игры. Он отличился в возрасте 37 лет и 322 дней. Среди всех авторов голов на чемпионатах Европы Пандев — второй. В 2008 году австриец Ивица Вастич реализовал пенальти в игре с Польшей (1:1) в 38 лет и 257 дней.

В составе голландцев на 66-й минуте на замену вышел форвард «Спартака» Квинси Промес.

Северная Македония: Дмитриевски, Ристовки, Велковски, Муслиу, Алиоски, Барди (Стояновски, 78), Адеми, Тричковски (Чурлинов, 56), Элмас, Трайковски (Хасани, 68), Пандев (Костадинов, 69).

Нидерланды: Стекеленбург, Дамфрис (Бергейс, 46), де Врей (Тимбер,46), де Лигт, Блинд, ван Анхолт, Ф. де Йонг (Гакпо, 79), Вейналдум, Гравенберх, Депай (Вегхорст, 66), Мален (Промес, 66).

Матч не имел турнирного значения: Нидерланды досрочно обеспечили себе первое место в группе, а македонцы после двух туров также досрочно стали последними.