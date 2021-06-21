Стали известны составы Финляндии и Бельгии на матч заключительного тура группового турнира Евро-2020. Встреча пройдёт на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и стартует в 22:00 по московскому времени.

В стартовый состав бельгийцев вернулись окончательно восстановившиеся после травмы Кевин Де Брейне и бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель.

Полностью составы выглядят следующим образом:

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюури, О’Шонесси, Уронен, Лод, Спарв, Камара, Похьянпало, Пукки.

Бельгия: Куртуа, Боята, Денайер, Вермален, Троссард, Де Брейне, Витсель, Шадли, Доку, Лукаку, Э. Азар.

В параллельной встрече в Копенгагене сыграют сборные России и Дании.