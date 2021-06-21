Сборная Украины проиграла Австрии в заключительном туре группового турнира Евро-2020 – 0:1. Таким образом, австрийцы заняли второе место в группе и вышли в плей-офф на Италию. Украинцам же придётся ждать исходов в других группах, чтобы узнать, смогут ли они выступить в 1/8 финала.

На данный момент по три матча сыграно только в группах A и C. Третье место группы A Швейцария набрала 4 очка и благодаря поражению украинцев де-факто гарантировала себе участие в плей-офф. У Украины 3 очка и разность мячей 4-5. Теперь, чтобы выйти в плей-офф, Украине необходимо, чтобы были выполнены два из четырёх данных условий:

1) В группе B:

— Бельгия побеждает Финляндию либо в два и более мячей, либо в один, но финны не забивают больше двух голов

— Дания побеждает Россию в один мяч, но забив не более двух голов (1:0, 2:1)

2) В группе D Хорватия и Шотландия играют вничью

3) В группе E:

— Швеция не проигрывает Польше, а Словакия обыгрывает Испанию

— Швеция не проигрывает Польше, а Испания побеждает Словакию либо в два и более мячей, либо 1:0

4) В группе F Франция обыгрывает Португалию в три мяча

Что же касается сборной России, то для неё ситуация не изменилась: для выхода в 1/8 финала россиянам достаточно сегодня не проиграть Дании. Если же команда Станислава Черчесова уступит и займёт третье место, то шансы на плей-офф у неё останутся лишь теоретическими.