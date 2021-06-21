Игроки и тренерский штаб сборной Северной Македонии устроили торжественный коридор капитану команды Горану Пандеву. Форвард вышел в стартовом составе команды на заключительный матч Евро-2020 против Нидерландов (0:3). Игра стала для него последней в составе национальной команды. Пандев ранее говорил об уходе из сборной после завершения Евро.

Всего за сборную Пандев провел 122 матча и забил 38 голов. Последним для него стал мяч в первом туре Евро-2020 против Австрии (1:3). Пандев отличился в 37 лет и 322 дня, став самым возрастным автором гола с игры в истории Евро. Среди всех авторов голов он уступил только австрийцу Ивице Вастичу, который на Евро-2008 реализовал пенальти в 38 лет и 256 дней.

Перед игрой сборная Нидерландов вручила Вастичу свою оранжевую футболку с номером 122.