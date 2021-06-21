Россия не останется без своих болельщиков в матче группового турнира Евро-2020 против Дании. Как сообщает официальный Твиттер посольства России в Дании, его сотрудники поддержат команду Станислава Черчесова на трибунах стадиона в Копенгагене.

Судя по фото, фанаты придут на трибуны с флагом и баннером «Здесь нас мало, дома — миллионы».

Напомним, что ранее из-за коронавирусных ограничений Дания отказалась впускать российских болельщиков в страну, и им пришлось сдавать билеты.

Игра Россия — Дания начнется в 22:00 по московскому времени. Россиянам для выхода в плей-офф достаточно не проиграть, датчан может не устроить даже победа.