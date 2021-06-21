Болельщики сборной Дании по футболу устроили обструкцию игрокам команды России перед заключительным туром группового турнира Евро-2020, сообщает Твиттер «РИА Новости». Когда российские футболисты вышли на разминку, фанаты на стадион в Копенгагене начали освистывать их.

Напомним, что ранее Дания не пустила на матч российских болельщиков в связи с COVID-протоколами. Тем не менее, сотрудники российского посольства в Дании сообщили, что будут присутствовать на игре.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. России для выхода в плей-офф достаточно будет не проиграть.