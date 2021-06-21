Женская сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу. В игре 1/8 финала россиянки уверенно обыграли Словению — 93:75. Счёт по четвертям: 28:13, 21:16, 25:25, 19:21.

Самым результативным игроком встречи стала словенка Шанте Эванс, набравшая 21 очко. У России Елизавета Комарова набрала 20 очков, а Раиса Мусина сделала «дабл-дабл»: 19 очков и 14 подборов.

В 1/4 финала Россия сыграет против Бельгии.

В других четвертьфиналах Белоруссия встретится со Швецией, а Франция — с Боснией и Герцеговиной. Сербия узнает соперников по четвертьфиналу в игре Испания — Черногория.