Сборная Дании повела 4:1 в матче группового турнира Евро-2020 против России. На 80-й минуте Андерс Кристенсен сделал счет 3:1, а уже через две минуты Йоаким Мехле довел его до разгромного — 4:1.

До этого датчане забивали на 38-й (Миккель Дамсгард) и 59-й минуте (Юссуф Поульсен). Россия смогла ответить голом Артёма Дзюбы с пенальти на 70-й минуте.

На данный момент россияне занимают последнее место в группе и не выходят вы плей-офф. В параллельной игре Финляндия уступает Бельгии 0:2 и занимает промежуточное третье место.