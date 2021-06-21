Болельщики сборной России поддерживают команду в матче группового турнира Евро-2020 против Дании. В фан-зоне собралась большая группа поддержки. Судя по фотографиям, многие снова нарушают социальную дистанцию и не пользуются средствами индивидуальной защиты.

Игра Россия — Дания проходит в эти минуты в Копенгагене. Россияне уступают 1:4 и по предварительным раскладам занимают последнее место в группе и не выходят в плей-офф.