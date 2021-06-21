Сборная России разгромно проиграла Дании в матче группового турнира Евро-2020 — 1:4.

Счёт на 38-й минуте открыл Миккель Дамсгард. На 59-й Юссуф Поульсен увеличил преимущество датчан.

На 70-й Артём Дзюба отыграл один мяч с пенальти. Гол для капитана сборной стал 30-м за национальную команду. По этому показателю он повторил рекорд Александра Кержакова.

Затем россияне пропустили два гола за три минуты: сперва Андреас Кристенсен на 79-й минуте сделал счет 3:1, а на 82-й Йоаким Мехле установил окончательный результат.

Команды играли в следующих составах:

Россия: Сафонов — Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Каравае, 67) — Кузяев (Мухин, 67), Зобнин, Оздоев (Жемалетдинов, 61) — Головин, Миранчук (Соболев, 61) — Дзюба.

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор, Васс (Й. Ларсен, 60), Хейбьерг, Дилейни (М. Йенсен, 86), Мехле, Брэйтуэйт (Корнелиус, 85), Поульсен (Дольберг, 60), Дамсгард (Нергор, 72).

Из-за крупного поражения Россия заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф. В параллельной игре Бельгия побеждает Финляндию 2:0, однако этот результат уже не повлияет на расклад мест. Датчане пробились в плей-офф со второго места, финны стали третьими с 3 очками и разницей голов 1:3 и теперь будут ждать итоги игр в других группах.