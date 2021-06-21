Сборная Бельгии выиграла у Финляндии в матче третьего тура группового турнира Евро-2020 — 2:0. На 74-й минуте финн Лукас Градецки поразил собственные ворота, а на 81-й Ромелу Лукаку забил 63-й гол за сборную.

Бельгийцы завершили групповой турнир на первом месте с тремя победами и разницей голов 7:1.

В параллельной игре Дания разгромила Россию 4:1. Благодаря поражению Финляндии от Бельгии, датчане заняли второе место в группе. На счету трёх команд стало по 3 очка, но Дания оказалась выше по голам в личных встречах (4:2 против 1:1 у Финляндии и 2:4 у России).

Финны стали третьими в группе с тремя очками и разницей мячей 1:3. Таким образом, место в плей-офф себе обеспечила Швейцария, которая заняла третье место в группе A с четырьмя очками и уже обходит как минимум Финляндию и Украину (3 очка, голы 4:5). Также поражение финнов дает шанс украинцам, которым для выхода в плей-офф нужно, чтобы хотя бы одно из третьих мест в группах D, E и F выступило хуже них.